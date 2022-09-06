بدء أعمال لجنة القدس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

بيشوى رمزى

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال لجنة القدس الوزارية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لمناقشة المستجدات على الساحة الفلسطينية وممارسات الاحتلال بالمدينة المقدسة.

ويأتى اجتماع اللجنة استناداً إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (8660) الصادر فى مايو 2021 عن الدورة غير العادية بشأن العدوان الإسرائيلى على مدينة القدس الشرقية المحتلة وأهلها بما فى ذلك المسجد الأقصى المبارك وحى الشيخ جراح، والذى قرر تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دولياً.

وتضم اللجنة عضوية مصر والأردن والجزائر، والسعودية، وفلسطين، وقطر والمغرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن تشهد جامعة الدول العربية عدة اجتماعات اليوم الثلاثاء، على رأسها اجتماع الدورة (158) من مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، واجتماعا تشاوريا لوزراء الخارجية العرب.