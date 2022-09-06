بحث التعاون بين الإيسيسكو وجمعية الصداقة العربية- الألمانية

كتب لؤى على

عقد مركز الاستشراف الاستراتيجى بمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) اجتماعا مع جمعية الصداقة العربية- الألمانية، لبحث آفاق التعاون والشراكة بين الجانبين، فى مجالات بناء قدرات الشباب وترسيخ قيم التعايش والتسامح، وتعزيز الحوار الحضاري.

وخلال الاجتماع، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، أكد الجانبان أهمية بناء قدرات الشباب وتدريبهم فى مجال الأمن والسلام، من خلال تطوير برامج مشتركة تعزز الحوار الحضارى بين دول العالم الإسلامى وأوربا.

واستعرض ممثلو مركز الإيسيسكو للاستشراف الاستراتيجى ما تقوم به المنظمة من جهود لحماية التراث المادى وغير المادي، وبرامج المركز المستقبلية فى مجال دعم مهارات الشباب.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو جمعية الصداقة العربية- الألمانية اهتمامهم بالتعاون مع الإيسيسكو فى المشاريع المرتبطة بالتربية والعلوم والثقافة، وعقد ندوات مؤتمرات مشتركة.

ومثل مركز الإيسيسكو للاستشراف الاستراتيجى فى الاجتماع الدكتور قيس الهمامي، مدير المركز، وبعض فريق عمله، فيما مثل جمعية الصداقة العربية الألمانية، الدكتور أودو شتاينباخ، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للجمعية، والدكتور كلاوس بيتر هاس، نائب رئيس الجمعية المكلف بالثقافة والعلوم والتربية والتدريب، ومجموعة من فريق عمل الجمعية.