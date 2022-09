بايدن يوبخ أمريكيا حاول مقاطعة خطابه: من حق كل شخص أن يكون غبياً.. فيديو

رد الرئيس الأمريكى جو بايدن على أحد الحضور أثناء إلقاء تصريحات فى ميلووكى والذى وصفته وسائل الاعلام الامريكية بانه من مضايقى بايدن، قائلاً: "يحق لكل شخص أن يكون غبيا".

ذهب بايدن إلى ويسكونسن فى عيد العمال لإلقاء خطاب، حيث تحدث عن دعمه للنقابات وأشاد بالانتصارات التشريعية الديمقراطية مثل حزمة الإغاثة من فيروس كورونا فى العام الماضى ومشروع قانون للاستثمار فى تصنيع أشباه الموصلات المحلية الذى وقع عليه ليصبح قانونًا فى الشهر الماضي.

فى مرحلة ما خلال حديث الرئيس الأمريكى، يمكن سماع شخص من الجمهور يحاول تعطيل الكلام، وقال بايدن: "لا، لا، لا، لا - دعه يذهب إنه، انظر، يحق للجميع أن يكون أحمق، ولم يتضح على الفور سبب المضايقة أو ما قاله الشخص.

ورد بايدن أيضًا على المحتجين أثناء إلقاء خطاب الأسبوع الماضى فى قاعة الاستقلال فى فيلادلفيا يوم الخميس حين حاول احد الحضور تعطيل خكابه وصرخ قائلا: "إف جو بايدن" والعبارة المناهضة لبايدن "هيا بنا، براندون".

قال بايدن خلال ذلك الخطاب فى فيلادلفيا: "يحق لهم أن يكونوا فاحشينهذه ديمقراطية الأخلاق الحميدة ليست شيئًا عانوا منه على الإطلاق".

يأتى توقف بايدن فى ويسكونسن قبل شهرين من الانتخابات النصفية لشهر نوفمبر، حيث يستعد حاكم ولاية ويسكونسن تونى إيفرز (ديمقراطي) والمرشح الديمقراطى فى مجلس الشيوخ مانديلا بارنز لمنافسة بارزة ضد المرشح الجمهورى لمنصب الحاكم تيم ميشيلز والسناتور رون جونسون (جمهورى من ويسكونسن)، على التوالي.

President Biden responds to heckler during speech: Let him go. Look, everybody's entitled to be an idiot." pic.twitter.com/ZpLJhAXVEX