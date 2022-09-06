انطلاق فعاليات مبادرة "اتحضر للأخضر" بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، بزراعة الأشجار وتحويل بعض الأماكن الخالية من الأشجار إلى مساحات خضراء لتجميل شوارع المحافظة، وذلك بحضور عدد كبير من المواطنين، وبالتعاون مع جهاز التطوير والتجميل بالمحافظة، وفي إطار بدء مبادرة "اتحضر للأخضر"، والتي تستهدف نشر الوعي البيئي للمواطنين.

وتقام المبادرة تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبتوجهات من اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وأكدت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أن ما تم من أعمال يأتي في ضوء المبادرة والمشاركة المجتمعية، وبالتعاون مع المهندسة تغريد أبو السعود مدير جهاز التطوير والتجميل بالإسماعيلية وفريق عملها، وحرصًا على الشكل الحضاري لشوارع المحافظة.

ومن جانبه، أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أن مثل هذه المبادرات تدعم المحافظة وتدفعها للتقدم و التطور، و الحفاظ على الشكل الحضاري اللائق بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع مواطنيها.