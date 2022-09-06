انتشال جثة عامل لقى مصرعه غرقا بمياه بحر شبين القناطر.. والنيابة تصرح بالدفن

القليوبية فريق محافظات

لقى عامل مصرعه غرقًا فى مياة بحر شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أثناء قيادته تروسيكل بعد أن انحرفت به المركبة وسقط فى المياه، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بندب مفتش الصحة لمناظرة الجثة لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بالدفن إذا لم تكن هناك شبهة جنائية.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من الأهالى بسقوط تروسيكل فى مياه بحر شبين القناطر، ووفاة قائده.

جرى إخطار مدير أمن القليوبية إنتقلت قوات الأمن وقوات الإنقاذ النهرى لمكان الحادث، وبتمشيط المكان تبين مصرع "عبد الله ع ا"، 18 سنة، عامل، وتوصلت التحريات أن المتوفى كان قادمًا من عملة فانحرفت المركبة به أثناء قيادته لها، وسقط فى المياة وغرق وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى شبين القناطر العام وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.