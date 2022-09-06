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اليوم.. رئيس الوزراء يزور محافظة الفيوم لتفقد مشروعات "حياة كريمة"

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 07:09 ص
اليوم.. رئيس الوزراء يزور محافظة الفيوم لتفقد مشروعات "حياة كريمة" د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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يزور الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، اليوم الثلاثاء ، محافظة الفيوم يرافقه عدد من الوزراء لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وذلك فى إطار الزيارات الميدانية التى يقوم بها رئيس الوزراء للمحافظات لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد فى تصريحات سابقة له أن الدولة المصرية قادرة على تكرار نموذج هذه المشروعات في كل أنحاء الجمهورية، بالتوازي مع العمل الجاري بمشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" العملاق، الذي يتم تنفيذه على مستوى قرى الجمهورية.
 
 

حياة كريمة

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولى

الفيوم

جولة رئيس الوزراء



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