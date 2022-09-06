اليوم.. انطلاق القوافل العلاجية الشهرية لحياة كريمة بقرى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تنطلق اليوم الثلاثاء، القوافل العلاجية الشهرية خلال سبتمبر بقرى محافظة البحر الأحمر، والتى تحرى الكشف وصرف العلاج مجانا على مواطنى القرى المختلفة بمدن البحر الأحمر، وتنطلق شهريا من مدن الجنوب حتى الزعفرانة شمالا.

تبدأ القوافل الشهرية اليوم عملها بالكشف الطبى على قرية الحمروين بمدينة القصير ولمدة يومين 6 و7 سبتمبر، والتى تضم جميع التخصصات ويتم خلالها إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا عقب الانتهاء من الكشف على أهالى قرية الحمروين تنطلق إلى قريتى ادلديت وسرارة بالشلاتين لمدة يومين 8 و9 سبتمبر.

وتتابع القوافل عملها عقب قرى أدلديت وسرارة الكشف الطبى على أهالى مدينة حلايب لمدة يومين 10 و11 سبتمبر، ومنها لقرية أبو رماد التابعة لحلايب يومى 12 و13 سبتمبر الجارى، ثم تنطلق إلى مدينة مرسى علم بعد ذلك.

تبدأ القوافل العلاجية عملها بمدينة مرسى علم بقريتى حماطة وابو غصون يومى 14 و15 سبتمبر، ومنها إلى وحدة طب الأسرة بمرسى علم يومى 16 و17 سبتمبر، ثم تنطلق لقريتى أم الحويطات والنصر التابعتين لمدينة حلايب يومى 18 و19 سبتمبر.

وتنهى القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة عملها بالكشف الطبى وصرف العلاج مجانا على أهالى قرى البحر الأحمر يومى 20 و21 بقرية الزعفرانة التابعة لمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر.