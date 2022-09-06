اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اليمن والاتحاد الأوروبي يبحثان مستجدات الأوضاع وجهود إحلال السلام

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 12:00 ص
اليمن والاتحاد الأوروبي يبحثان مستجدات الأوضاع وجهود إحلال السلام رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي
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بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الاثنين، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابرييل مونويرا فينيالس، وسفراء وممثلين دبلوماسيين عن 17 دولة أوروبية، مستجدات الأوضاع اليمنية وجهود إحلال السلام في البلاد.


وأشاد العليمي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - بموقف الدول الأوروبية الموحد إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية، وكذلك بالمواقف الأوروبية الاخيرة المنددة بخروقات الميليشيا الحوثية للهدنة الإنسانية واتفاق ستوكهولم في تعز والحديدة.


ووضع العليمي، السفراء الأوروبيين أمام مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية بما في ذلك الإصلاحات المؤسسية والخدمية التي يقودها المجلس والحكومة بدعم من السعودية والإمارات، مؤكدًا التزام مجلس القيادة الرئاسي اليمني بخيار السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها.


ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء خروقات وانتهاكات الميليشيا الحوثية، ووضع حدا لمشروعها التدميري المتعلق بزراعة الألغام والمتفجرات المحرمة دوليا، وتهديد خطوط الملاحة الدولية.


واستمع العليمي، من السفراء الأوروبيين إلى شرح حول جهودهم المنسقة مع الوسطاء الأمميين والدوليين من أجل تعزيز فرص السلام وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.


اليمن

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رشاد محمد العليمي

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اليمن والاتحاد الأوروبى



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