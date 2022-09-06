اليابان تحتج على انسحاب روسيا من اتفاقية بشأن جزر الكوريل

وكالات الأنباء

أعلنت اليابان أنها أرسلت احتجاجا لروسيا بعد إعلان موسكو الخروج من اتفاقية بشأن تيسير زيارة اليابانيين إلى جزر الكوريل.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء اليابانى، هيروكازو ماتسونو، خلال مؤتمر صحفى، نقلته "روسيا اليوم"، إن الحكومة اليابانية أرسلت "احتجاجا شديدا" إلى روسيا فيما يتعلق بقرار موسكو إنهاء اتفاق الزيارات الميسرة إلى جزر الكوريل.

بدوره وصف وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، قرار موسكو بأنه "لا أساس له على الإطلاق وغير مقبول".

وأضاف أن فرض عقوبات ضد روسيا مرتبط بالوضع في أوكرانيا، وموسكو، عند اتخاذ قرارات بشأن التعاون الثنائي "تحاول نقل المسؤولية إلى اليابان".

وأوقفت موسكو أمس الاثنين، العمل بالاتفاقية حول القيام بالرحلات المتبادلة، التي تم توقيعها في 14 أكتوبر 1991، و"الاتفاق بين الحكومة الروسية وحكومة اليابان بشأن تيسير الزيارات إلى جزر كوناشير وإيتوروب وجزر كوريل الصغرى في مقاطعة سخالين، للمواطنين اليابانيين المقيمين السابقين في الجزر وأفراد أسرهم بتاريخ 2 سبتمبر 1999".