النيابة تطلب تقرير المعمل الكيميائى حول واقعة ضبط أقراص مخدرة بمطار القاهرة

كتب عبد الله محمود

طلبت النيابة العامة سرعة إرسال تقرير المعمل الكيميائى حول واقعة ضبط راكبة أجنبية بحوزتهما كمية كبيرة من الأقراص المخدرة أثناء محاولتها تهريبها عبر مطار القاهرة، لبيان كونها مادة مخدرة من عدمه، وكلفت بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت النيابة أمرت بحبس راكبة أجنبية قادمة على إحدى الرحلات بمطار القاهرة على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة محاولة تهريب أقراص مخدر عبر الميناء الجوى، مخبأة داخل مخبأ سرى بإحدى الحقائب التي معها.

البداية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من روما، استوقف أحمد صبري مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي أنكرت أيضًا حوزتها لما يجب الإفصاح عنه.

وأوضحت المصادر أنه بتفتيش حقائب الراكبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عماد حمدي جاب الله مأمور الجمرك، وهاني مصطفى رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب.

وكلف جمال السيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، أحمد عبد الواحد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويًّا، مما أسفر عن ضبط 11 شريطًا لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 110 أقراص أخفتهم الراكبة داخل علبه لمسحوق الكاكاو، وقامت بسمة حسني عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيًّ.