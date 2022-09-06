"النقل الفرنسية": الحكومة طلبت من هيئة السكك الحديدية توفير الطاقة هذا الشتاء

كتب : أحمد علوى

أعلنت وزارة النقل في فرنسا أن الحكومة طلبت من الهيئة الوطنية للسكك الحديدية توفير الطاقة وليس الاستعداد لتشغيل عدد أقل من القطارات هذا الشتاء في ظل نقص الكهرباء.

وقالت متحدثة باسم الوزارة- حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية، الاثنين- إن وزير النقل "كليمان بون" ووزيرة انتقال الطاقة الفرنسية "أنييس بانييه روناتشر" طلبا في نهاية شهر يوليو الماضي من جميع مشغلي النقل العمل على خطة ترشيد، كما هو الحال في العديد من القطاعات الأخرى، وذلك في إطار المساهمة في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 10%.

ويأتي إعلان وزارة النقل الفرنسية بعد مقال نشر في صحيفة "لو باريزيان"، زعم أن شركة السكك الحديدية كانت تعمل بناء على طلب من السلطة التنفيذية الفرنسية، على خطة نقل متدهورة.