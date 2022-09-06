"المسرح المكشوف" تحفة فنية مطلة على النيل فى صعيد مصر.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

يعد المسرح المكشوف واحد من أبرز المواقع الترفيهية والسياحية فى مدينة أسوان أقصى جنوب مصر، بعد تنفيذ هذا المشروع ليصبح علامة بارزة مميزة مطلة على نهر النيل مباشرة.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن المسرح المكشوف: