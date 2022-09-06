"المسرح المكشوف" تحفة فنية مطلة على النيل فى صعيد مصر.. صور

يعد المسرح المكشوف واحد من أبرز المواقع الترفيهية والسياحية فى مدينة أسوان أقصى جنوب مصر، بعد تنفيذ هذا المشروع ليصبح علامة بارزة مميزة مطلة على نهر النيل مباشرة.
ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن المسرح المكشوف:
1- يعد أول مسرح رومانى مكشوف مطل على النيل فى صعيد مصر
2- يقع فى مدينة أسوان الجديدة بالجهة الغربية الشمالية من كوبرى أسوان المعلق
3- يتسع لـ3 آلاف متفرج.
4- يعد أعلى نقطة بكورنيش مدينة أسوان الجديدة.
5- يمكن للجالس بالمسرح أن يرى نهر النيل مباشرة فى أى اتجاه نظرا لتصميم المسرح النصف دائرى.
6- يعتبر ضمن مشروع الشريط النهرى للممشى السياحى بمدينة أسوان الجديدة.
7- أقيمت عليه حفل ختام أسبوع الصعيد بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.
إضاءة مقاعد المسرح
الإضاءة الليلة للممشى
الإضاءة الليلية بالمسرح
المسرح الرومانى بأسوان الجديدة
كوبرى أسوان المعلق ليلا
كورنيش النيل من أعلى
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