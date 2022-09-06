المؤبد لـ3 متهمين سرقوا شقة بالإكراه فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الأولى، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين سامح جورجى المطيعى، وأحمد طاهر شتا، ومحمد السيد قزامل، وبسكرتارية محمد رضا، حضوريا بمعاقبة "م.ع.ف.ع.س"، و"ص.أ.أ.غ.ا"، وغيابيا لـ "م.ه.م.م.س.خ"، بالسجن المؤبد عما أسند إليهم من اتهام باقتحام أحد الشقق السكنية وسرقة منقولات ومبالغ مالية بالإكراه من أصحابها والتعدى عليهم ضربا.

كما قضت المحكمة بمصادرة السلاح النارى والذخيرة المضبوطين، وألزمتهم المصاريف الجنائية، وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف، وذلك فى أحداث القضية رقم 3464 لسنة 2022 جنايات مركز الرياض والمقيدة برقم 1307 لسنة 2022 كلى كفر الشيخ.

وكان المحامى العام أحال كل من "م.ع.ف.ع.س، 25 سنة،"ص.أ.أ.غ.ا"، 20 سنة، و"م.ه.م.م.س.خ" لمحكمة الجنايات لإجراء محاكمتهما عما نسب إليهم من اتهام لأنهم فى يوم 4-3-2022 بدائرة مركز الرياض بنطاق محافظة كفر الشيخ قاموا بسرقة الهواتف المحمولة والأقراط الذهبية والمبلغ المالى ووحدة تخزين آلة المراقبة وجهاز الأنترنت الداخلى المبينين وصفا قيمة بالأوراق، وكان ذلك ليلا وباستخدام أسلحة بيضاء "سكاكين" وسلاحا ناريا "فرد خرطوش" وعن طريق تسور جدار المسكن وبالإكراه الواقع على المجني عليهم "ا.أ.ع.س"، "ص.ف.ع.س""، "و.أ.ع.س"، بأن تسللوا ليلا خلسة وتسوروا جدار مسكن المجنى عليه الأول عن طريق مواسير الصرف الصحى.

وتبين من أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات أنهم اقتحموا شقة المجنى عليه الأول السكنية عبر كسر باب البرندة من الخارج وباستخدام أسلحتهم البيضاء إحرازهم وتوجهوا لمكان تواجد المجنى عليهم وتعدوا عليهم ضربا وشلوا عنهم مقاومتهم محدثين ما بهم من إصابات والموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين بالأوراق وتمكنوا قسرا من الاستيلاء على المنقولات المملوكين للمجني عليهما "ا.ا.ع.س"،"ص.ف.ع.س"، ونزع قرط المجنى عليها الثانية الذهبى من أذنها ولاذوا به فرارا على النحو المبين من التحقيقات.

وكشفت أوراق القضية إحراز المتهم الأول كذا حيازة الثانى والثالث بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا و أحرزوا ذخيرة "طلقة" مما تستعمل فى السلاح النارى "فرد الخرطوش" موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات، بالإضافة لحيازتهم وإحرازهم أسلحة بيضاء "سكاكين" دون مسوغ قانونى أو من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.