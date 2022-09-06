الكهرباء: 12 ألف ميجا وات إجمالى القدرات المتاحة بـ"الصعيد" حالياً

كتبت ــ رحمة رمضان

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تولى اهتماما غير مسبوق بمحافظات الصعيد، كاشفا أنه تم وضع خطة محكمة فى عام 2014 لتطوير الشبكة الكهربائية بالصعيد لتحسين الخدمة وإنشاء محطات توليد جديدة تساهم فى القضاء على اﻻنقطاعات التى كان يعانى منها أهالى الصعيد نتيجة انخفاض الجهد، نظرا لبعد محطات التوليد عن المشتركين.



وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قدرة الشبكة الكهربائية بصعيد مصر حتى عام 2014 كانت تبلغ 3400 ميجا وات فقط، لافتا إلى أنه لم يكن هناك سوى محطة حرارية واحدة بصعيد مصر بمحافظة أسيوط بقدرة 600 ميجا وات والباقى من المحطات المائية وخزان أسوان.



وأشار حمزة، إلى أنه خلال الـ8 سنوات الماضية تم إضافة قدرات جديدة بمحافظات الصعيد بلغت إجمالى قدرتها 8 آلاف و823 ميجا وات، ليصبح إجمالى القدرات المتاحة بصعيد مصر أكثر من 12 ألف ميجا وات، مشيرا إلى أن التكلفة اﻻستثمارية لهذه المشروعات تجاوزت الـ 102 مليار جنيه.