الكلية العسكرية التكنولوجية تحصل على الاعتماد المؤسسى من هيئة ضمان جودة التعليم

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، حصلت الكلية العسكرية التكنولوجية على شهادة الاعتماد المؤسسى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

بدأت الفاعليات بجولة تفقدية داخل مجموعة من أحدث المعامل الهندسية المتطورة أعقبه استعراض مشاريع التخرج لطلبة الكلية التى أظهرت مدى كفاءتهم فى تنفيذ تلك المشاريع، تلا ذلك عرض فيلم تسجيلى من إعداد إدارة الشئون المعنوية تناول نشأة الكلية وتطورها وما تشهده من تطور تكنولوجى.

وألقى اللواء أركان حرب حسام الدين مصطفى مدير الكلية العسكرية التكنولوجية كلمة رحب خلالها بالحضور، مؤكداً على دعم القوات المسلحة للمنظومة التعليمية والبحثية، واتباع أفضل الطرق لضمان جودة التعليم وتخريج أجيال قادرة على التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن.

من جانبها، أكدت الأستاذة الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد على إستمرار التعاون المثمر والبناء مع المنشآت التعليمية داخل القوات المسلحة، وفقاً لأحدث النظم العلمية والتكنولوجية للوصول إلى المستوى الذى يليق بها وبتجربتها الرائدة .

وفى نهاية الفاعليات تم منح شهادة الإعتماد المؤسسى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد للكلية العسكرية التكنولوجية .

حضر الفاعليات مساعد وزير الدفاع للتسليح، وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ورئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.