القوى العاملة تعلن عن 1922 فرصة عمل بـ15 محافظة براتب يبدأ من 2400 جنيه

كتبت آية دعبس

تلقت وزارة القوى العاملة طلبات من 56 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة لشغل 1922 وظيفة خالية فى عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر 2022 الجاري.

وجاء في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، تعلن نشرة التوظيف النصف شهرية التى تصدر عن "الوزارة"، عن فرص عمل جديدة متوفرة في 15 محافظة، هي : القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ، الفيوم ، المنيا ، دمياط، الغربية ، بورسعيد ، البحيرة، شمال سيناء، البحر الأحمر ، الوادي الجيدد، قنا، أسيوط ، سوهاج ..وفي التخصصات الأتية : أمن إداري ، ومشرفين أمن، مندوبي مبيعات ، محاسبين ، عمال وفنيين انتاج ، أخصائي تسويق ، مدرسين في عدد من التخصصات ، مهندسين في عدد من التخصصات ، مشرفي أقسام ورديات ، مندوبي علاقات عامة ،أخصائي مخازن ، كيميائي، أخصائي تمويل ، وكافة تخصصات وظائف الفندقة ، وتخصصات أخرى ..

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه في وقت سابق جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل..و تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها،وارسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص".