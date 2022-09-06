القوى العاملة: اعتماد خطة التدريب للعام الجديد فى 75 مركزا مهنيا بالمحافظات

اعتمد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، خطة التدريب المهنى للعام المالى 2022-2023، والتى سيتم تنفيذها فى عدد 75 مركزا تدريبيا مهنيا على مستوى الجمهورية منها 38 مركزا ثابتا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، وعدد 27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالى 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شابا وفتاة، وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة.

وأكدت الوزارة، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء أنه يمكن للشباب الالتحاق بالدورات التدريبية بالتوجه لمقر مديريات القوى العاملة ومقرات مراكز التدريب المهنى (الموضحة بموقع الوزارة)، للتسجيل بالدورات التدريبية،وانه سوف يتم التواصل مع المسجلين قبل بدء الدورات.

واشترطت وزارة القوى العاملة فى الخطة، للحصول على دورات التدريب التحويلى ان يكون السن من 18 إلى 45 سنة مع اجادة القراءة والكتابة كحد ادنى، مع إجراء اختبار توجيه مهنى لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية والعقلية، ويحصل المتدربين خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات، ويتسلم المتدرب الأدوات الكتابية والملابس وأدوات الوقاية والتعقيم، ويحصل المتدرب بعد اجتياز الاختبارات العملية والنظرية فى نهاية الدورة التدريبية على شهادة إتمام الدورة معتمدة من مديرية القوى العاملة.

يذكر ان الوزارة قامت خلال العام المالى المنقضى 2021 – 2022 بالانتهاء من تنفيذ 186 دورة تدريبية وتخريج عدد 2790 متدربا بمراكز التدريب الثابتة، بالإضافة إلى 4989 متدرجا، كما قامت بتشغيل 26 وحدة تدريب متنقلة فى القرى الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة حياة كريمة، وتدريب 1430 متدربا، فضلاً عن إعداد فيديو توضيحى عن نشاط التدريب المهنى بالوحدات المتنقلة نشرته الوزارة على قناتها على اليوتيوب أمس الاثنين، يوضح ما قامت به من مجهودات،ورصد أراء المتدربين فى العملية التدريبية.. ويمكن مشاهدته من خلال اللينك التالى :