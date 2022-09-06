القبض على عاطل أثناء ترويجه للمواد المخدرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، القبض على عاطل، سبق اتهامه في 22 قضية متنوعة، وذلك أثناء ترويجه لجوهر مخدر الهيروين، حيث عثر بحوزته على سلاح ناري وكمية من الهيروين، ليتم القبض عليه واقتياده إلى مركز شرطة الحامول.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مباحث مركز شرطة الحامول، يفيد بقيام أفراد الشرطة السريين برصد عاطل مسجل خطر فئة "ج"، يقوم بالاتجار في المواد المخدرة ببندر الحامول، ليتم إعداد خطة محكمة لضبطه، بعد عمل التحريات الأولية عن خط سيرة والأماكن التي يقوم بترويج بضاعته فيها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الحملة الأمنية من ضبط المتهم ويدعى ص. ا. ع، 34 عامًا، مقيم بمدينة الحامول، سبق اتهامه في 22 قضية من بينها سرقة بالإكراه، سلاح، مخدرات، سرقة متنوعة، سرقات عامة، مسجل خطر شقى فئة "ج" وبحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش"، و35 تذكرة هيروين، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، والهاتف المحمول يستخدمه في الترويج لبضاعته المحرمة، ليجرى ضبطه واقتياده إلى مركز شرطة الحامول.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة حمل رقم 13368 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة الحامول، وجرى العرض على جهات التحقيق التي أمرت بحبس المتهم.