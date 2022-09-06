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القبض على صاحب صيدلية صادر ضده 300 حكم قضائى فى الجيزة

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 03:30 م
القبض على صاحب صيدلية صادر ضده 300 حكم قضائى فى الجيزة ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على صاحب صيدلية صادر ضده ما يقرب 300 حكم قضائى "شيكات وتبديد"، بسنوات سجن بلغت ما يقرب من 580 سنة، وبمواجهة المتهم أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

وتم ضبط المتهم بعد أن رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أماكن يتردد عليها متهم صادر ضده أحكام قضائية، بلغت ما يقرب من 300 حكم قضائى "شيكات وتبديد"، بسنوات سجن وصلت إلى ما يقرب من 580 سنة.

تم إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، الذى وجه بسرعة القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وعقب رصد تحركات المتهم، تمكن رجال المباحث بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على المتهم، وبمواجهتهم أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.


تنفيذ الاحكام

احكام قضائية

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