اليوم السابع
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الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 04:35 م
الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية
كتب زكى القاضى

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التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول فينسينت توم نندوى قائد قوات الدفاع المالاوية، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، ضمن فاعليات الاجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية المالاوية بالقاهرة، وكانت قد أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين وتم استعراض حرس الشرف.
 
وتناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكرى، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين.
 
أعقب ذلك انعقاد الجلسة الختامية للاجتماع الأول للجنة التعاون العسكرى المصرية المالاوية تناولت عدد من القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
 
وأكد الفريق أول فينسينت توم نندوى على عمق العلاقات التى تربط بين مصر ومالاوى، مشيداً بالجهود المصرية المكثفة لدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية فى كافه دول القارة الأفريقية.
 
من جانبه، أكد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة على تطابق الرؤى ووجهات النظر تجاه التحديات والتهديدات الأمنية التى تواجهها المنطقة، وأن ماتم التوصل إليه خلال المباحثات يلبى طموحات الجانبين فى زيادة التعاون العسكرى المشترك بين الجانبين.
 
حضر اللقاء والجلسة الختامية عدداً من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والملحق العسكرى المالاوى بالقاهرة.
 
الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية 5896900
الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية 

 


الفريق اسامه عسكر

الجيش المصرى

القوات المسلحه



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