وذكرت وكالة الأنباء الصينية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق الأقمار الاصطناعية من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الاصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، حيث دخلت إلى المدار المخطط لها سلفا، وتعد الدفعة الخامسة من عائلة الأقمار الاصطناعية المعروفة بـ "ياوقان-35"، وهي المهمة رقم 436 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".