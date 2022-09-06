الصحة: لبن الأم مثالى للأطفال المبتسرين ويحميهم من الأمراض

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن لبن الأم مثالى للأطفال المبتسرين، لأنه غنى بالبروتين والأجسام المناعية اللاكتوفيرين.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الأجسام المناعية والبروتين الموجود فى لبن الأم يشتمل علي عوامل تحمى الأطفال المبتسرين من الإصابات المرضية الخطرة، كما أن لبن الأم يحتوى علي بروتينات سهلة الهضم .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الرضاعة الطبيعية تساهم فى الحد من وفيات الرضع الناتجة عن أمراض الطفولة الشائعة وقالت وزارة الصحة يساهم لبن الأم فى التنمية الحسية والمعرفية للطفل، كما أنه يساعد فى حماية الرضع من الأمراض المعدية والمزمنة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن الرضاعة الطبيعية هامة للأطفال وتكسبهم المناعة.

وأكملت وزارة الصحة والسكان، أن لبن الأم يعطى الطفل 30% من احتياجاته الغذائية، مؤكدًا أنه من الضرورى الالتزام بالرضاعة الطبيعية المطلقة خلال الــ 6 شهور الأولى من عمر الطفل.

وأشارت الوزارة، إلى أن الرضاعة الطبيعية المطلقة تتمثل فى الاكتفاء برضاعة الطفل بلبن الأم فقط دون إدخال أعشاب أو ألبان صناعية لضمان حصول الرضيع على كافة العناصر الغذائية الموجودة فى لبن الأم.

ولفتت أن الطفل يحتاج إلى شرب الماء خلال الــ 6 شهور الأولي من عمره فترة الرضاعة الطبيعية المطلقة فالماء يمثل 88% من مكونات لبن الأم.