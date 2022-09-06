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الصحة: توفير 1.5 مليون اختبار للتشخيص السريع للكشف عن كورونا استعدادا لمؤتمر المناخ

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 12:46 م
الصحة: توفير 1.5 مليون اختبار للتشخيص السريع للكشف عن كورونا استعدادا لمؤتمر المناخ الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن خطة التأمين الطبى الوقائى لمؤتمر المناخ COP 27، والذى من المقرر أن تستضيفه مصر بداية شهر نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ تتضمن توفير عيادات ثابته ومتنقله بالحجر الصحى بالمطارات وأماكن إقامة الوفود والقاعات، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة بالرعايات المركزة.
 
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه سيتم رفع درجة الاستعداد بمستشفى شرم الشيخ الدولى ومستشفيات محافظة جنوب سيناء، وإقامة مستشفى مصغر، وتوفير مليون ونصف اختبار التشخيص السريع للكشف عن فيروس كورونا "rapid test".
 
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إن خطة التأمين تتضمن إنشاء مستشفى مُصغر، وتوفير عيادات بالقاعات الرئيسية، وتوفير عيادات متنقلة وعيادات داخل الفنادق المخصصة لإقامة الوفود، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة، مؤكداً على جاهزية مستشفى شرم الشيخ الدولي، وتوفير وحدة قسطرة قلبية داخلها.

الصحة

مؤتمر المناخ

شرك الشيخ

كورونا

اخبار مصر

كواشف كورونا



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