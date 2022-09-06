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الصحة: إتاحة الجرعة الثانية والتنشيطية من لقاح كورونا دون حجز

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 12:44 م
الصحة: إتاحة الجرعة الثانية والتنشيطية من لقاح كورونا دون حجز لقاح كورونا
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن تلقي جرعة لقاح فيروس كورونا الثانية والتنشيطية في أي مركز طبي بدون حجز مسبق. 
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان في منشور لها اليوم أن اللقاح آمن وفعّال في تقوية مناعتك ضد الإصابة بالعدوى.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.
 
وخصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
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الصحة

لقاح كورونا

الجرعة التنشيطية

وزاره الصحه

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