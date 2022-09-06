الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية تنظم محاضرة عن تأثير التغيرات المناخية

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقدت الشبكة الوطنية للطوارئ و السلامة العامة المتطورة، اليوم الثلاثاء بديوان عام محافظة الإسماعيلية، محاضرة عن تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية بمحافظة الإسماعيلية، والتي حاضرت بها الدكتورة ندا عماد الدين المدرس بكلية الزراعة جامعة قناة السويس.

يأتى في إطار تحضيرات مصر لاستضافة مؤتمر تغيرات المناخ COP27 في نوفمبر القادم، و بناءً على توجيهات القيادة السياسية، و تعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، باستمرار مراجعة الفاعليات الخاصة بالمحافظة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية.

وأكد اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء و السلامة العامة، و المشرف على إدارة المتابعة، أن المحاضرة تناولت "تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية"، و الإجابة على كافة الأسئلة المطروحة من قِبل الحضور الخاصة بتغير المناخ و تأثيره على المحاصيل الزراعية و كيفية التعامل معها.

كما تم تقديم عرض لطالبة بالصف الأول الثانوي، و مهتمة بتأثير التغيرات المناخية على البيئة، و قُدِمت فكرتها عن "الهيدروجين الأخضر و الطاقة النظيفة"، و أنواع الطاقة النظيفة الممكن استخدامها لمواجهة التغيرات المناخية.