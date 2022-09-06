السيطرة على حريق شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

اشتعل حريق بشقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في مدينة 6 أكتوبر، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، و فرض كردون أمني لمحاصرته ومنع امتداده والسيطرة عليه دون إصابات.

أخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.