اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 03:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تدين الهجوم الإرهابي على سفارة روسيا الاتحادية فى كابل

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 03:00 ص
السعودية تدين الهجوم الإرهابي على سفارة روسيا الاتحادية فى كابل وزير الخارجية السعودى
اش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أدانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على سفارة روسيا الاتحادية في العاصمة الأفغانية كابل، الذي أدى إلى وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.
 
وأكدت الوزارة - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - رفض المملكة التام لكل الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأبرياء والبعثات الدبلوماسية في كل مكان، مجددةً دعم السعودية لكل الجهود الدولية المكثفة الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله.
 
وأعربت الوزارة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

السعودية

كابل

روسيا

السفارة الروسية فى افغانستان



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة