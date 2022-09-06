اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 04:12 م
أكرم القصاص
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السعودية: إصدار تصاريح العمرة لمقيمى دول الخليج الحاصلين على التأشيرة عبر "اعتمرنا"

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 02:49 م
السعودية: إصدار تصاريح العمرة لمقيمى دول الخليج الحاصلين على التأشيرة عبر "اعتمرنا" المسجد الحرام ـ صورة أرشيفية
الرياض (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية إمكانية إصدار تصاريح العمرة والزيارة من قِبل المقيمين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجى والحاصلين على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، عبر تطبيق "اعتمرنا". 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذُولة لتسهيل قدوم المعتمرين من جميع دول العالم، وإثراء تجربتهم، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم ضمن حلول وخيارات متنوعة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوكالة أن الحاصلين على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة من المقيمين في دول المجلس، والحاصلين منهم على تأشيرات دخول دول الشنجن، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، يمكنهم قبل القدوم للمملكة حجز مواعيد لأداء نسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة عبر تطبيق "اعتمرنا".


السعوديه

وزاره الحج والعمره

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