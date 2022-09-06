السجن المشدد 3 سنوات لمزارع فى اتهامه بالإتجار بالمخدرات بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ط.ذ.ع" مزارع بالسجن المشدد 3سنوات وغرامة 50ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة قسم ثانى سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة قسم ثانى سوهاج عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم ثانى سوهاج مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأن المتهم بترويج بضاعته على عملائه من الشباب والمتعاطين

بعد تقنين الإجراءات تم القبض عليه وبحوزته كمية من الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.