الرعاية الصحية بالأقصر تضم المجمع الطبى الدولى بتكلفة مليار جنيه وسعة 400 سرير

الأقصر – أحمد مرعى

خطوة جديدة تساهم فى تقديم الرعاية الصحية المتميزة لعشرات الآلاف من أبناء محافظة الأقصر، حيث أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن انضمام مجمع الأقصر الطبى الدولى (مستشفى الأقصر الدولى سابقاً) ضمن مستشفيات الهيئة كأكبر صرح طبى بمحافظة الأقصر، ليصل عدد المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر إلى 6 مستشفيات تقدم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بالمحافظة.

وفى هذا الصدد أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، يبلغ عددها 59 مركزًا ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 6 مستشفيات، تم تجهيزها على أعلى مستوى لتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة على الوجه الأكمل، فيما تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر المليون مواطن حتى الآن.

فيما يقول الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أن تكلفة القيمة التقديرية لتطوير "مجمع الأقصر الطبى الدولي" تخطت المليار جنيه، ليصبح المجمع واحدًا من الصروح الطبية العالمية التى تمتلكها هيئة الرعاية الصحية، والذى تم إنشاؤه طبقًا لكود تصميم المستشفيات ومعايير الجودة العالمية، والتى ترتكز على مفاهيم الجودة الشاملة، لخدمة منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بجنوب الصعيد، مشيراً إلى أن مجمع الأقصر الطبى الدولى، على مساحة 50 ألف متر مربع يحتوى على مبنى للعيادات الخارجية يضم أكثر من 20 غرفة مجهزة للعمل كعيادات تخصصية، فى كافة التخصصات الطبية المقدمة وفقًا لاحتياجات أهالى محافظة الأقصر بشكل خاص، وأهالى صعيد مصر بشكل عام، وذلك إضافة إلى عدة مبانى خدمية ملحقة بالمبنى الرئيسى.

وأضاف الدكتور أحمد شفيق لـ"اليوم السابع"، أن مجمع الأقصر الطبى الدولى يشتمل على المبنى الرئيسى الذى يشتمل على عدة أقسام وتشمل (الطوارئ، الحروق، الأشعة، العمليات، الولادة، الحضانات، الأورام، المعامل، المناظير، العناية المركزة، الإقامة الداخلية للمرضى، زراعة النخاع، الحالات الحرجة)، فيما يضم مجمع الأقصر الطبى الدولى مبانى ملحقة بالمبنى الرئيسى وهى (المبنى الإدارى، العيادات الخارجية، بنك الدم الإقليمى، مبنى عيادات الرمد، مبنى الغسيل الكلوي)، كما تم تشغيل مركز العيون بمجمع الأقصر الطبى الدولى (قسم عيادات الرمد) والذى يضم أكثر من 12 غرفة متخصصة ومجهزة بأحدث الأجهزة لفحص وتشخيص جميع أمراض الرمد والعيون، وجارى تجهيز جناح خاص لعمليات العيون.



الرعاية الصحية تعلن إنضمام مجمع الأقصر الطبي الدولي



المجمع تم تطويره بتكلفة تخطت المليار جنيه



المجمع يضم 400 سرير طاقة إستيعابية كاملة وأجنحة فندقية



تجهيزات مميزة فى مبنى مجمع الأقصر الطبي الدولى



تلقى المواطنين للخدمات داخل المجمع الطبى



خدمات وعمال مجمع الأقصر الطبي الدولي



خدمة مميزة للأهالى داخل مجمع الأقصر الطبي الدولي



خطوة جديدة لدعم صحة أهالى الأقصر بعد تسجيل مليون مواطن



دعم المواطنين فى مجمع الأقصر الطبى الدولى



صرف العلاج من صيدلية مجمع الأقصر الطبي الدولي



عيادة رسم القلب داخل مجمع الأقصر الطبي الدولي



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