الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يستقبل نظيره الفلسطينى بقصر الاتحادية الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 12:10 م الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفلسطينى - ارشيفية كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الفلسطينى محمود عباس بقصر الاتحادية. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي الزئيس الفلسطيني محمود عباس عاجل الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يهنئ "ويليام روتو" علي فوزه بالانتخابات الرئاسية الكينية الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 11:15 ص الرئيس السيسى يستقبل اليوم وزير خارجية الجزائر بقصر الاتحادية الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 09:53 ص الرئيس السيسي يهنئ "ليز تروس" على اختيارها رئيسة للحكومة البريطانية الإثنين، 05 سبتمبر 2022 04:17 م الرئيس السيسي يعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط.. ويوجه بالاستمرار فى دراسة تداعيات الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادى محليا.. وتعزيز جهود صندوق مصر السيادى لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطنى الإثنين، 05 سبتمبر 2022 04:11 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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