الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يستقبل اليوم وزير خارجية الجزائر بقصر الاتحادية الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 09:53 ص الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم بقصر الاتحادية رمطان لعمامرة وزير خارجية الجمهورية الجزائرية. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي وزير خارجية الجزائر عاجل الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسي يهنئ "ليز تروس" على اختيارها رئيسة للحكومة البريطانية الإثنين، 05 سبتمبر 2022 04:17 م الرئيس السيسي يعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط.. ويوجه بالاستمرار فى دراسة تداعيات الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادى محليا.. وتعزيز جهود صندوق مصر السيادى لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطنى الإثنين، 05 سبتمبر 2022 04:11 م توجيه رئاسى بالاستمرار في دراسة تداعيات الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادي محليا الإثنين، 05 سبتمبر 2022 03:58 م الرئيس السيسى يتابع تطور المؤشرات الاقتصادية الإثنين، 05 سبتمبر 2022 03:56 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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