الرئيس السيسى يستقبل اليوم وزير خارجية الجزائر بقصر الاتحادية

كتب محمد الجالى

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم بقصر الاتحادية رمطان لعمامرة وزير خارجية الجمهورية الجزائرية.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.