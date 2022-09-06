الداخلية تضبط 1641 قضية تموينية متنوعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1641 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط قضية حجب سلع استراتيجية بمضبوطات (30000 عبوة "زيت طعام" – 240000 عبوة "مبيدات حشرية").

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط (432) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات (93,299 طن "زيت طعام – سكر حر – دقيق أبيض – أرز – مكرونة – عسل - أعلاف – لحوم " – 1600عبوة "مستحضرات تجميل" – 85 عبوة زيت طعام -16963 عبوة سجائر).

وضبط (11,62 طن "زيت طعام") بدون مستندات معبأ داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعاره بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية، وضبط (30000 عبوة زيت طعام "مختلفة الأنواع" مدون عليها علامات تجارية مسجلة – 240000 عبوة مبيد حشرى) بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

وضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة، لحيازته كمية قدرها (3,28 طن "سكر تموينى مدعم") معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مخصصة ربطاً للصرف على البطاقات التموينية ضمن منظومة الدعم التموينى، و (7,3 طن سكر تموينى مدعم) معاد تعبئته بداخل عبوات مدون عليها علامات تجارية بقصد طرحه للبيع كونه سكر حر لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة الجيزة، لتصرفه فى (6,5 طن دقيق بلدى مدعم) بالإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر، وضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة الجيزة وبحوزته كمية قدرها (35000 لتر "بنزين– سولار") لقيامه بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت (87 قطعة "17 قطعة صوتية – 31 قطعة ضوئية – 39 ملصق").

وضبط (7 طن "أسماك مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة(مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الإسماعيلية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر"، عن ضبط 52 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (2 طن معسل – 22978 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.