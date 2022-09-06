الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ كفر الشيخ باعتماد تعديل شارعين بقرية أبو زيادة

كفر الشيخ - محمد سليمان

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 169 الصادر بتاريخ 6 سبتمبر سنة 2022، قرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، باعتماد تعديل شارعين بعرض 4م بالمخطط التفصيلي لقرية أبو زيادة التابعة للوحدة المحلية لقرية شابة مركز دسوق بناء على المعاملة رقم" 1154220080411"بتاريخ 15 فبراير 2022.

ونص القرار رقم 2447 لسنة 2022، أنه وبعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 23/6/2022 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمراني بالمحافظة المؤرخ 16/6/2022 والمتضمن الموافقة على تعديل شارعي بعرض 4م بالمخطط التفصيلي لقرية أبو زيادة، التابعة للوحدة المحلية لقرية شابة، مركز دسوق،، بناءا على المعاملة رقم (1154220080411) بتاريخ 15/2/2022؛ وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة أولى يعتمد تعديل شارعين بعرض 4م بالمخطط التفصيلي لقرية أبو زيادة التابعة للوحدة المحلية لقرية شابة مركز دسوق بناء على المعاملة رقم" 1154220080411"بتاريخ 15 فبراير 2022.

مادة ثانية - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية

مادة ثالثة- على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.