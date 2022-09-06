اليوم السابع
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الجامعة الألمانية تحتفل غدا بمرور 20 سنة على تأسيسها بحضور 240 شخصية

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 09:23 م
الجامعة الألمانية تحتفل غدا بمرور 20 سنة على تأسيسها بحضور 240 شخصية الجامعة الألمانية بالقاهرة

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محمد-صبحى

تحتفل الجامعة الألمانية بالقاهرة، غدا الأربعاء فى العاصمة برلين وعلى مدار عام كامل بمرور 20 عاما على تأسيسها بالقاهرة، بمشاركة الجامعات الأم المؤسسة لها، "أولم وشتوتجارت وتوبنجن ومأنهايم ولايبزج" وذلك يوم الأربعاء المقبل بمقر الجامعة ببرلين.

يشارك فى الاحتفالية التى تقام بفرع GUC Berlin التى دعت اليها الجامعة الألمانية ممثلة فى الدكتور أشرف منصور، المؤسس الأول ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعات المؤسسة جامعة أولم ممثلة فى الدكتور ميشائيل فيبر، رئيس جامعة أولم وجامعة شتوتجارت ممثلة فى الدكتور  فولفرام ريسيل ، رئيس جامعة شتوتجارت كلا من الدكتور  كأى زيكس، أمين عام الهيئة الألمانية للتبادل العلمى  السفير فيتو تسيشيرى ، مساعد وزير الخارجية الالمانية والدكتور  ينس براندنبورج، وزير الدولة البرلمانى ممثلا عن الوزارة ألفيدرالية للتعليم العإلى والبحث العلمى والسفير خالد جلال، سفير جمهورية مصر العربية بألمانيا ، وأوفيه بروكهأوزن، محافظ راينكندورف، برلين.

ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية التى يحضرها نحو 240 شخصا من كبار الشخصيات فى المانيا، وعدد من السفراء العرب والأفارقة والأوروبيين وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ المصريين ووفد إعلامى مصرى رفيع المستوى ومجموعة من الشخصيات العامة، تكريم الهيئات ونحو 70 من أهم الشخصيات من الشركاء المؤسسين وشركاء النجاح من المسئوليين الحاليين من بينهم وزارة الخارجية الاتحادية، والوزارة ألفيدرالية للتعليم والبحث العلمى والهيئة الألمانية للتبادل العلمى والأكاديمي، ووزارة العلوم وألفنون بولاية بادن فورتمبرج، وجامعات أولم وشتوتجارت وتوبنجن ومأنهايم ولايبزج، والبرلمان ومجالس الولايات والسفراء ، وممثلى الغرف الصناعية، ومعهد جوته والدويتشه فيله، إلى جانب عدد من الشخصيات.

كما تعقد حلقة نقاشية بعنوان "التعأون العلمى هو دبلوماسية بناء الثقة"، يشارك فيها:

الدكتور إنو أَوفديرهايده، أمين عام مؤسسة الكسندر فون هومبولدت

•  كليمنس بوكمان ، مدير بهيئة أكوين للاعتماد والجودة

الدكتور  بيتر جرايسلر، نائب وزارة التعليم العإلى والبحث العلمى ألفيدرالية ورئيس قطاع "الجامعات"

•  السفير فرانك هارتمان ، سفير جمهورية المانيا الاتحادية بالقاهرة

الدكتور  أشرف منصور، المؤسس الأول ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة

الدكتور فولفرام ريسيل ، رئيس جامعة شتوتجارت

الدكتور كأى زيكس، أمين عام الهيئة الألمانية للتبادل العلمى

الدكتور هارالد فون كالم ، مدير إدارة العلاقات الدولية بمؤسسة البحث العلمى الالمانية

الدكتور ميشائيل فيبر، رئيس جامعة أولم.

ويدير الحلقة النقاشية:  بلانكا فيبر، صحفية فى مجال التعليم وقد قال الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة- فى تصريح له- إن الجهود التى بُذلت من جميع المعنيين سواء فى ألمانيا أو مصرعلى مدار السنوات الماضية أثمرت بإنشاء جامعتين عابرتين للحدود فى مصر أولهما GUC التى تحتفل بمرور 20 عامًا على إنشائها، إلى جانب تأسيس فرع للجامعة الألمانية ببرلين والتى نحتفل بمرور 10 سنوات على إنشائها.

وأشار الدكتور منصور إلى أن الجامعة الألمانية بالقاهرة ضمن برنامج التعليم العابر للحدود تتعأون مع أكثر من 300 جامعة ألمانية، ولديها 67 شريك أساسى للتعأون معها، لافتا إلى أن نتيجة هذه الجهود تتضح من خلال حجم التبادل الطلابى الذى يتوسع مع مرور الوقت، وأن الجامعة لديها 20 ألف طالب وباحث مصرى ذهبوا إلى ألمانيا، منهم 7 آلاف طالب درسوا لمدة عام دراسى أو أكثر فى فرع الجامعة فى برلين.

وتابع قائلا، إنه حمل على عاتقه 8 مبادئ راسخة على مدار 20 عامًا، وهي: الاستقلالية، إتاحة ألفرص وعدم التمييز، الحيادية، الشفافية والمسأواة، التعددية، مناهج ألمانية بمعايير أوروبية، التطبيق العملي، البحث العلمي"، وكان نتاج هذا المجهود الذى جاء لأكثر من 20 عامًا إنشاء أولى الجامعات العابرة للحدود، ثمار يشهد لها بطيب البذرة، فقد تصدرت الجامعة الألمانية بالقاهرة منذ عام وحتى اليوم 2016 قائمة الجامعات الألمانية الموجودة خارج حدود ألمانيا كأكبر جامعة عابرة للحدود، فهى تمثل أكثر من 40% من إجمإلى حجم الجامعات ثنائية القومية خارج حدود ألمانيا.


التعليم العالى

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الجامعة الألمانية

برلين

أشرف منصور



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