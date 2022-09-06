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"التموين" تتعاقد على شراء 27 ألف طن زيت طعام مستورد والمخزون يكفى 6 أشهر

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 10:13 م
"التموين" تتعاقد على شراء 27 ألف طن زيت طعام مستورد والمخزون يكفى 6 أشهر زيت طعام - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على كمية 27 ألف طن زيت عباد خام مستورد ، في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

 

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخرون استراتيجي فى البلاد لكافة السلع، ما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

 

 


التموين

بطاقات التموين

زيادة التموين

مخزون زيت الطعام

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