التقرير الطبى يكشف سبب مصرع شاب فى العياط: مات بـ"اسفكسيا" الغرق

كتب بهجت أبو ضيف

أكد التقرير الطبي الخاص بالكشف على شاب تعرض للغرق بنهر النيل في العياط، أنه فارق الحياة نتيجة "اسفكسيا" الغرق، وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بها.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، أكدوا عدم اشتباههم في وفاته جنائيا، وأنه لقى مصرعه غرقا في نهر النيل.

وانتشل رجال الإنقاذ النهري جثة الشاب بعد غرقة منذ عدة أيام، وتم مناظرتها، وإعداد تقرير طبي بسبب الوفاة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية، وباشرت التحقيق.

انتشل رجال الإنقاذ النهرى بالجيزة، جثة شاب تعرض للغرق بنهر النيل فى العياط، بعد الاستعانة بمعدات حديثة لانتشال جثته، حيث تم العثور على الجثة طافية بمرسى الحوامدية، وتم نقلها إلى المشرحة، ولا توجد أى شبهة جنائية بعدما أكدت التحريات أن قدمه انزلقت على شاطئ نهر النيل وسقط فى المياه ولم يتمكن من الخروج، وتوفى وبعد 3 أيام جرفته المياه إلى مرسى الحوامدية وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص فى نهر النيل بجنوب الجيزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شابا تم تحديد هويته، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

جدير بالذكر أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذى لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم فى حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص فى التمكن من الطفو، ويكون السبب فى هذه الحالة هو الخوف الذى يؤدى إلى تصلب الجسم وغطسه.