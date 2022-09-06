التعليم توضح حقيقة صورة متداولة لكتاب اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائى

كتب محمود طه حسين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم، إنه بشأن الصورة المتداولة ومنسوبة لكتاب الوزارة للصف الخامس الابتدائي منهج اللغة الإنجليزية ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الصورة ليست من كتاب المدرسة، فلا يتم تقديم المفردات مترجمة باللغة العربية فى كتاب الوزارة الخاص بالطالب، ولكن المفردات من كتاب الطالب ص 68.

وأوضحت الوزارة، أن المفردات جزء من درس يعرض نص معلوماتى حول الثقافة الكندية وما يرتبط بها من مأكولات وملابس..الخ، ويُطلب من الطالب نهاية الدرس عقد مقاربة بين كندا ومصر وبالتالى كان من الضرورى عرض المفردات المتعلقة بالمأكولات والملابس الخاصة بالدولة.

أما بخصوص صعوبة المفردات، فالمفردات المعروضة ليست صعبة على الطلاب، وتم عرضها فى المواد الدراسية الأخرى تماشيًا مع مبدأ التكامل بين المواد الدراسية فى المرحلة الإبتدائية ضمن مشروع تطوير التعليم 2.0.

كما أن المفردات يتم عرضها بعده وسائل. فيتم عرض الصور المعبرة عن المفردات الرئيسة ويردد الطلاب الكلمات ويتأكد المعلم من فهم الطلاب لها قبل عرض النص، كما يتم عرض الكلمات بلون مختلف ومظلل بحيث يقدمها المعلم من خلال تعريفات أو أمثلة مناسبة أثناء القراءة، أما باقى الكلمات الجديدة فيتم تدريب الطلاب على استنتاج المعنى من خلال السياق من خلال استراتيجيات عدة مذكورة فى دليل المعلم تهدف إلى تدريب الطلاب على التعلم الذاتى. كما أن المفردات تعتبر وسيلة لدعم المهارات المختلفة للغة من استماع وتحدث وقراءة وكتابة فى سياقات مناسبة تمكن الطلاب من الإستخدام الفعلى للغة فى مواقف حياتية. ويطلب من الطلاب فيما بعد الإجابة على أسئلة وتدريبات تتضمن استخدام المفردات فى سياقات مختلفة دون الإرتباط بنص بعينه.

أما بالنسبة للتقييم، فيتم استخدام هذه المفردات وغيرها من المفردات الأساسية في الكتاب المدرسي في ضوء تقييم المهارات اللغوية.