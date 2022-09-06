اليوم السابع
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التعليم تحدد مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين للإعارات الخارجية

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 04:26 م
التعليم تحدد مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين للإعارات الخارجية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بمواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين للإعارات الخارجية بوزارة التربية والتعليم، للعام الدراسي الجديد 2022/2023، بالإدارة العامة للإعارات الخارجية بالوزارة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم التنبيه علي المتقدمين للإعارات الخارجية بالحضور للإدارة العامة للإعارات الخارجية بالوزارة علي نفقتهم الخاصة وذلك بالموعد المحدد المحدد لكل منهم وذلك للمقابلة الشخصية للعام الدراسي 2022/2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، من يتخلف عن الحضور من المتقدمين للإعارات الخارجية والمواعيد المحددة.


التربية والتعليم

التقدم للاعارات

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اخبار التعليم



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