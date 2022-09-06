التضامن: 18 ألف منفذ لصرف المعاشات بالمحافظات

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد منافذ صرف المعاشات يبلغ 18 ألف على مستوى الجمهورية وفقًا لآخر تحديث للبيانات حتى بداية شهر أغسطس 2022.

وحددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط حساب مدة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية حال الالتحاق بأكثر من جهة عمل، حيث نصت المادة 3 على أن ﺘﺴﺭﻯ ﺃحكام ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻌاملين ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﻴﺭ منهم ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭى ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻷﻯ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ وﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ، ﺒﻤﺎ في ذلك ﺭﺅﺴـﺎﺀ ﻭﺃﻋـﻀﺎﺀ ﻤﺠـﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘـﺩﺒﻴﻥ ﻓﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ وﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﻀﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴـﻤﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﺒﻨﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ واﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل،مع مراعاة ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ سن المؤمن ﻋﻠﻴﻪ 18 سنة فأكثر وﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ، ﻭﺘﻌﺘﺒـﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺯﺍﻭﻟﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻴـﺩﺨل ﺒﻁﺒﻴﻌﺘـﻪ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺯﺍﻭﻟﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل .