التصديرى للصناعات الهندسية: مصر لديها فرصة للمنافسة فى السيارات الكهربائية

إبراهيم حسان

قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن العالم يتجه حاليا إلى المركبات التى تتسع لشخص واحد، لاسيما إن صناعة السيارات الكهربائية أسهل كثيرا عن صناعة السيارات التى تعمل بالبنزين، ومصر لديها فرصة للمنافسة فى السيارات الكهربائية، وقد نكون من أكبر المصدرين على مستوى العالم.

وأضاف الصياد، في مداخلة ببرنامج اليوم مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن ما يشجع المواطن على الاتجاه إلى السيارات الكهربائية، هو التوفير لأن تكلفة الكهرباء، تقريبا نصف البنزين، بالإضافة إلى التوفير في الصيانة لأنه لن يغير زيت أو فلاتر.

وتابع: تكلفة التشغيل أهم حافز للسيارات الكهربائية، ودائما ما ننظر إلى أوروبا، والاختيار حاليا يعتمد على تكلفة التشغيل، أوروبا ستبدأ فى التوقف عن إنتاج السيارات التى تعمل بالبنزين 2030 وبالتالي سيرتفع سعرها لأن المعروض منها سيقل.