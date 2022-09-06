اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 02:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التخطيط: مصر تحصل على 280 بطولة (قارية–عالمية–دولية) و 3500 ميدالية

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 02:00 ص
التخطيط: مصر تحصل على 280 بطولة (قارية–عالمية–دولية) و 3500 ميدالية ارشيفية ــ وزاره التخطيط
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت الدولة المصرية العديد من البرامج والمبادرات في مجال الشباب والرياضة، حيث تم إنشاء 4050 ملعبًا خماسيًا وقانونيًا، كما تم تطوير وإنشاء 8 مدن شبابية، وإنشاء وتطوير 30 من مراكز الابتكار الشبابي والتعلم ومنتديات الشباب والمعسكرات الكشفية، وتطوير وإنشاء 253 مركز شباب و96 حمام سباحة.

كما تم تطوير وإنشاء 14 استادا رياضيا، و13 ناديًا رياضيًا، و17 صالة مغطاة، ووحدتين للطب الرياضي، و4 أندية لمتحدي الإعاقة، كما بلغ إجمالي البطولات التي تم تمثيل مصر بها ما يقرب من 280 بطولة (قارية – عالمية – دولية)  فيما بلغ عدد الميداليات ما يزيد عن 3500 ميدالية، وكان أبرز هذه البطولات بطولة العالم للإسكواش عام 2014 وبطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة عام 2015، بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم عام 2019 ، وكأس العالم لكرة اليد عام 2021. حسب تقرير لوزارة التخطيط:

كما  تطور الإنفاق المُوجه لقطاع الخدمات الشبابية والثقافية حيث وجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة ما يزيد عن 309مليار جنيه للإنفاق الحكومي على قطاع الخدمات الشبابية والثقافية خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 164% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014). حيث ارتفع الإنفاق الحكومي السنوي المُوجه للقطاع من 24 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 49.3 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 105%، وتجاوز الاستثمار العام المُوجه لقطاع الخدمات الشبابية والثقافية خلال ذات الفترة حوالي 21 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 95%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي المُوجه للقطاع من 737.5 مليون جنيه عام 13/2014 إلى 2.9 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 293%.

 

 

 

 


الشباب والرياضة

المدن الشبابية

وزارة التخطيط

البطولات الرياضية

اخبار الاقتصاد



الموضوعات المتعلقة

التخطيط: 44 مليار جنيه تكلفة تطوير الأسواق غير المخططة البالغة 1105 أسواق

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 05:00 م

مشروع طرق "حياة كريمة" يمثل 15% من حجم مشروعات الطرق التى تنفذها الدولة

الخميس، 01 سبتمبر 2022 10:00 ص

التخطيط: الانتهاء من 6 مراكز من المشروع القومى لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما

الخميس، 01 سبتمبر 2022 09:48 ص

التخطيط: 1.8 مليار جنيه قيمة دعم الركاب خلال 21/2022

الخميس، 01 سبتمبر 2022 07:00 ص

التخطيط: قطاع النقل يستحوذ على 50% من حجم المشروعات الخضراء

الخميس، 01 سبتمبر 2022 05:00 ص

الدولة المصرية ترفع شعار صحة المصريين أولاً.. التخطيط: 572 مليار جنيه حجم الإنفاق على الصحة فى 8 سنوات.. تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحى الشامل بـ5 محافظات والمستفيدون6.1 مليون مواطن بنسبة 6% من السكان

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 08:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة