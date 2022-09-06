اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 09:13 م
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التحقيقات: المتهمون بسرقة شقة فى عابدين أحدهم يعرف مالكها

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 08:00 م
التحقيقات: المتهمون بسرقة شقة فى عابدين أحدهم يعرف مالكها رجال الشرطة - أرشيفية
سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمين الأربعة بسرقة مبلغ مالى كبير من داخل شقة سكنية فى منطقة عابدين، أحدهم يعرف المجنى عليه جيدا وكانت تربطهم معاملات تجارية ويعلم بحيازته مبلغ داخل شقته فاستعان باصدقائة لسرقته.
 
كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة. 
 
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة في ضبط 4 أشخاص، لقيامهم بسرقة مبلغ مالى من داخل مسكن بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه كسر كالون باب الشقة سكنه وسرقة (مبلغ مالى) من داخلها.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "يحملون ذات الجنسية") وبمواجهتهم إعترفوا أمام اللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر كالون الباب " ، وذلك لوجود معاملات تجارية بين المجنى عليه وأحدهم وتردده على مسكنه وعلمه بإحتفاظه بمبالغ مالية داخل مسكنه، كما تم بإرشادهم ضبط (المبلغ المالى المستولى عليه - الأدوات المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة "عتلة حديدية - مفك " فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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