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التحفظ على 4 أطنان لب تفاح وعصائر مجهولة المصدر داخل مصنع بالإسكندرية

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 10:13 ص
التحفظ على 4 أطنان لب تفاح وعصائر مجهولة المصدر داخل مصنع بالإسكندرية عصائر - أرشيفية
الإسكندرية آسماء على بدر

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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 4.070 طن من لب التفاح ومركز عصير منتهى الصلاحية ومجهوله المصدر داخل مصنع بدون ترخيص قبل إعادة تدويره وترويجها بالاسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

 

تلقى اللواء خالد البروى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج العصائر بأنواعها، بدون ترخيص، لحيازته منتجات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر قبل استخدامها فى إعادة التدوير وطرحها بالاسواق مما يشكل خطراً على صحة المواطنين.

 

 تم مداهمة المصنع والقى القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر على 25 برميل لب تفاح منتهية الصلاحية زنة الواحد 110 كجم بإجمالى كمية قدرها 2750 كجم و12 برميل مركز عصير منتهى الصلاحية زنه البرميل الواحد 110 كجم بإجمالى كمية قدرها 1320 كجم غير مدون عليها أى بيانات سواء تواريخ إنتاج أو تواريخ صلاحية، ومجهولة المصدر، مما يشكل خطورة على صحة المواطنين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 


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