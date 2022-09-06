البنتاجون: الجيش الأمريكى يعتزم اختبار إطلاق صاروخ باليستى عابر للقارات غدا

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، إن الجيش الأمريكي يعتزم اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات غدا الأربعاء وقد جرى إخطار روسيا مسبقا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وستجتمع قيادة البنتاجون الأسبوع المقبل لمناقشة التهديد المتزايد من أنواع جديدة من أسلحة الفضاء التي تطورها روسيا والصين، ويهتم الاجتماع، المقرر عقده في 6 و 7 سبتمبر بـ "كيف يمكن أن يؤثر تطوير الصين وروسيا المحتمل لأنظمة القصف المداري الجزئي وأسلحة فضاء-أرض على الردع الأمريكي والاستقرار الاستراتيجى، وكذلك النظر في رد الولايات المتحدة".

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، فإن هناك خيارات للتطوير المحتمل لمثل هذه القدرات التي ستتم مناقشتها، وسيحضر كبار قادة وزارة الدفاع الأمريكية الإحاطة، بما في ذلك وزير الدفاع لويد أوستن ونائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس، كما سيحضر مجلس سياسة الدفاع، الذي يتألف من مسؤولين سابقين في الأمن القومي.