"البريد" يوقع بروتوكولا لتمويل المشروعات متناهية الصغر

كتبت هبة السيد

شهد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، وحازم مغازي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة امان للخدمات المالية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البريد المصري، وشركة أمان يتيح للمواطنين صرف التمويل وسداد الأقساط عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وقع البروتوكول خالد أمام نائب رئيس مجلس ادارة البريد المصري للشمول المالي واحمد الخطيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي لمختلف فئات المجتمع وتوفير نماذج تمويلية مختلفة إلى جميع المواطنين بما يساهم في دعم كافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية في مصر وتشجيع ثقافة استخدام التمويل متناهي الصغر، البريد المصري يوقع بروتوكول تعاون مع شركة "أمان" لتمويل المشروعات المتناهية الصغر يتيح للمواطنين صرف التمويل ودفع الاقساط عبر 4300 مكتب بريد على مستوى الجمهورية بالإضافة 120 سيارة بريد متنقلة إلى جانب 50 كشك بريدي.

وقد صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن الاتفاق الذي تم توقيعه مع شركة "أمان" يحمل أهميةً خاصةً حيث إنه يساهمُ في الوصولِ بخدمات التمويل متناهي الصغر إلى شريحةٍ كبيرةٍ من المواطنين فى شتى المناطق و القرى و النجوع بكافةِ المحافظاتِ بالاعتمادِ على الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البريدُ المصري و المتمثلة في البنيةِ التحتية و الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد على مستوى الجمهوريةِ، و التي يبلغ عددها أكثرَ من ٤ آلاف مكتب بريد منتشرين في جميعِ أنحاءِ الجمهورية بالإضافة إلى سيارات البريد المتنقلة إلى جانب الأكشاك البريدية، بما يضمن وصول خدمات التمويل متناهي الصغر لكافة المواطنين في جميع المحافظات بكل سُهولةٍ ويسر.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن هذا الاتفاق يأتي في إطار استراتيجية البريد المصري الرامية إلى إتاحة خدمات التمويل متناهي الصغر عبر مكاتب البريد لبناء منصة موثوقة لتقديم خدمات الشمول المالي بمستوى عالٍ من الجودة وبأسعار في متناول الجميع، بهدف دعم خطط الدولة في تحقيق الشمول المالي و تيسير حصول المواطنين على التمويل متناهي الصغر و سداد الأقساط "كلي/ جزئي" بكل سهولة، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لمختلف شرائح المجتمع، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات المالية الأخرى التي تعزز من قدرة الشباب من صغار المنتجين و أصحاب المشروعات متناهية الصغر في إدارة مشروعاتهم.

ومن جانبه أعرب أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب بـ«أمان للتمويل متناهي الصغر» عن سعادته بالتعاون الجديد قائلًا:" تتشرف أمان بالتعاون مع مؤسسة البريد المصري، أحد أعرق الكيانات الاقتصادية في مصر، وهي خطوة كبيرة في تعزيز التكامل الاقتصادي والعلاقات الاستراتيجية بين مؤسسات القطاع غير المصرفي، بما يتماشى مع استراتيجية أمان في تدعيم نطاق توفر خدماتها لجميع الفئات."

وأوضح الخطيب أنه فور تفعيل بروتوكول التعاون، سيتمكن العملاء من الاستفادة من خدمات أمان للتمويل من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث ستتوفر خدمات صرف التمويل، وتحصيل الأقساط، وتحميل وتغذية التمويلات، وفتح الحسابات البريدية وإصدار البطاقات مسبقة الدفع، علاوة على إصدار وطباعة وتسليم دفاتر الشيكات للعملاء من جميع الفئات، مضيفًا أن أمان تسعى لتعزيز سبل التعاون بين الكيانين في المستقبل لتشمل خدمات مالية أكثر لتلبية احتياجات مختلف العملاء.