البحوث الفلكية ترصد ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

نفذ المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية دراسة عملية لرصد ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بالخارجة وهى الظاهرة التى تحدث كل عام فى شهري أبريل وسبتمبر من كل عام، حيث تتعامد الشمس على معبد هيبس في مدينة لخارجة بـ الوادي الجديد، لتقدم دليلاً جديداً على درجة المهارة التي بلغها المصري القديم في براعته في علم الفلك والهندسة.

وقال الدكتور جاد القاضي مدير المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن تعامد الشمس على معبد هيبس، يجسد مدى براعة القدماء المصريين ليس فقط في علوم الفلك ولكن في الهندسة والرياضيات التي وصلت لهم إلى بناء مبانهم بتحكم شديد في الهندسة المعمارية بحيث تتعامد أشعة الشمس على ملوك المعابد .