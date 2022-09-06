البابا تواضروس الثانى والمجمع المقدس ينعون الأنبا إيساك الأسقف العام

كتب: محمد الأحمدى

نعى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مثلث الرحمات الشيخ الوقوروالحبر الجليل الأنبا إيساك الأسقف العام والأب الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، الذي رحل صباح اليوم عن عمر بلغ 85 عام، بعد حياة رهبانية استمرت لما يقرب من 59 خمسين عامًا عاش خلالها محافظًا على التقاليد الرهبانية مجاهدًا صامتًا في خضوع وطاعة، مقدمًا نموذجًا للرهبنة كما ينبغي أن تكون.

وذكرت الكنيسة فى بيان لها "إذ نودعه إلى السماء بعد أن أكمل سعيه الصالح بسلام نثق أنه سينال نصيبه مع الأمناء الأتقياء فى الملكوت الأبدى".

وقدم قداسة البابا والمجمع المقدس خالص التعزية للأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالى ومجمع رهبان الدير.

وذكر بيان الكنيسة الأية من الكتاب المقدس "طُوبَى لِلأَمْوَاتِ الَّذِينَ يَمُوتُونَ فِي الرَّبِّ مُنْذُ الآنَ"."نَعَمْ" يَقُولُ الرُّوحُ: "لِكَيْ يَسْتَرِيحُوا مِنْ أَتْعَابِهِمْ، وَأَعْمَالُهُمْ تَتْبَعُهُمْ" (رؤ ١٤: ١٣)