اليوم السابع
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الإحصاء: 72.6% ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية إلى فلسطين خلال عام 2021

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 03:26 م
الإحصاء: 72.6% ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية إلى فلسطين خلال عام 2021 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء  الموافق  6 / 9 / 2022 ارتفاع قيمة الصادرات المصرية  إلى فلسطين مسجلة 284.4 مليون دولار خلال  عام 2021 مقابل 164.8 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 72.6%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من فلسطين 2.6 مليون دولار عام 2021 مقابل 40 ألف دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع  قدرها 6335%.
 
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودولة فلسطين  لتصل إلى 287مليون دولار عام 2021 مقابل 164.8 مليون دولار  عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 74.1%.
 
أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى فلسطين خلال عام 2021:
 
1. محضرات خضر  بقيمة 27.5 مليون دولار.
 
2. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 20.5 مليون دولار .
 
3. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 19 مليون دولار .
 
4. محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء بقيمة 16 مليون دولار .
 
5. منتجات مطاحن بقيمة 14.7 مليون دولار .
 
 
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من فلسطين خلال عام 2021:
 
1. منتجات الصيدلة بقيمة 1.8 مليون دولار .
 
2. ورق  بقيمة 277 ألف دولار .
 
3. الات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها بقيمة 227.5 ألف دولار .
 
4. شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 215.8 ألف دولار .
 
5. عجائن من خشب بقيمة 11.6 ألف دولار .
 
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفلسطين 38.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 25.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع  قدرها 48.8%، بينما بلغت قيمة تحويلات الفلسطينين العاملين في مصر 1.42 مليون دولار خلال العام المالي  2020 / 2021 مقابل 1.38مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 2.5 %.
 
وبلغت قيمة الاستثمارات الفلسطينية في مصر1.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل  3.2 مليون دولار خلال العام المالي  2019 /2020 بنسبةانخفاض قدرها 66.9%.
 
وسجل عدد سكان مصر 103.9 مليون نسمة في 2022، بينما سجل عدد سكان فلسطين  5.3 مليون نسمة عام 2022.

جهاز الإحصاء

الاحصاء

اخبار الاقتصاد

مصر وفلسطين



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