الأمم المتحدة للسكان يطلق حاضنة الابتكار الاجتماعى فى سوهاج

كتبت : هند المغربي

أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان حاضنة الابتكار الاجتماعي في سوهاج والتي تهدف الى التصدي للتحديات التنموية في مجالات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وصحة الأم والعنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة من خلال حلول مبتكرة، والتى تأتى بدعم من سفارة المملكة النرويجية.

حضر الفعالية، محافظ سوهاج اللواء طارق محمد الفقي وإخصائية برنامج الشباب في صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة منال عيد وممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

ووفق بيان الصندوق الأممى تقدم حاضنة الابتكار الاجتماعي للشباب (من سن ١٥ الى ٢٤) والعاملين في مجال التنمية ورواد الأعمال (من سن 18 إلى 35) فرصة لتصميم حلول مبتكرة لتحديات التنمية المتعلقة بعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان، من خلال حاضنة الابتكار الاجتماعي، سيتم دعم فرق المبتكرين الاجتماعيين بالدعم الفني والمالي (الحد الأدنى من التمويل الأولي) لتمكينهم من وضع نماذج أولية / اختبار حلولهم.

سيتم بعد ذلك تقديم الحلول لشركاء التنمية، بما في ذلك القطاع الخاص، ومراكز الحاضنات، والأوساط الأكاديمية، وما إلى ذلك، لإمكانية تقديم التوجيه الاستشاري أو الدعم لتنفيذ هذه الحلول.

يستهدف البرنامج التجريبي مدينة سوهاج والمحافظات المجاورة لها بمبادرة "ضفاير" التي تهدف إلى توظيف حلول مبتكرة لمكافحة ختان الإناث.